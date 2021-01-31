Россия заявила о необходимости регулировать глобальные интернет-компании

По словам Захаровой, посольство США в Москве публиковали в соцсетях «сообщения в поддержку незаконных акций в ряде российских городов 23 января». Представительница МИД заявила, что Россия расценивает это как «грубое вмешательство во внутренние дела РФ».

Захарова уточнила, что сейчас Россия изучает действия американских интернет-площадок. Как говорит представительница МИД, вероятна ответная «реакция» не только в виде заявления. Захарова утверждает, что «здесь должны приниматься конкретные практические действия».

ТАСС напоминает, что ранее представитель Министерства заявила, что Россия распространит в ООН идею о том, что необходимо выработать правила по регулированию глобальных интернет-компаний.