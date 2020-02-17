Россия заявила о способности быстро изготовить запрещённые раньше ракеты в ответ на действия США

Речь идёт о ракетах средней и меньшей дальности наземного базирования. Ранее они были запрещены договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США. Действие ДРСМД прекратилось 2 августа 2019 года после нескольких взаимных обвинений сторон в нарушении договора.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отметил, что Россия будет изготавливать указанное оружие в качестве ответной меры на шаги США по разработке, производству и размещению ракет данного класса в других странах. Восполнить отсутствие ракет за минимальное время позволят имеющееся технологическое оборудование и научный потенциал России.