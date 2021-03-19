Россия заявила о тотальной американской слежке за пользователями WhatsApp

Как пишет «Главный радиочастотный центр», фактически, WhatsApp передавал и продолжает передавать Facebook почти все пользовательские данные. Специалисты отметили, что технически WhatsApp может собирать ещё больше данных, чем говорится.

Всё это позволяет создать уникальный профиль пользователя с огромным количеством характеристик. В «Главном радиочастотном центре» считают, что с помощью технологий искусственного интеллекта можно будет просчитывать поведение пользователя и даже программировать его.

Также отмечается, что Facebook подчиняется законам США, а американские спецслужбы имеют бесконтрольный доступ к содержанию коммуникаций. «Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять (и осуществляют) тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру», — утверждают в «Главном радиочастотном центре».