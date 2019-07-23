Россиян хотят лишить анонимности при регистрации почты

Таким образом, власти смогут легко «пробить», кто именно отправил сообщение, зная адрес электронной почты. Ведь в России мобильные номера идентифицируются по паспортным данным владельцев.

Помимо этого сенаторы предлагают обязать сервисы электронной почты обеспечить техническую возможность отказа от получения электронных сообщений, а также ограничить рассылку писем с информацией, нарушающей законодательство Российской Федерации.

Напомним, подобный закон относительно идентификации пользователей мессенджеров в России вступил в силу в мае. Он обязывает модераторов проверять номера, на которые люди регистрируют аккаунты.