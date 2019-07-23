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Россиян хотят лишить анонимности при регистрации почты

Нужно будет проходить идентификацию по номеру телефона
Совет Федерации предложил законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой можно будет только идентифицированным по номеру телефона пользователям. Так сенаторы хотят снизить количество ложных анонимных сообщений о терактах.

Таким образом, власти смогут легко «пробить», кто именно отправил сообщение, зная адрес электронной почты. Ведь в России мобильные номера идентифицируются по паспортным данным владельцев.

Помимо этого сенаторы предлагают обязать сервисы электронной почты обеспечить техническую возможность отказа от получения электронных сообщений, а также ограничить рассылку писем с информацией, нарушающей законодательство Российской Федерации.

Напомним, подобный закон относительно идентификации пользователей мессенджеров в России вступил в силу в мае. Он обязывает модераторов проверять номера, на которые люди регистрируют аккаунты.

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