Россиян хотят заставить отчитываться о владении криптовалютой

В действующем законе о цифровых финансовых активах прописано, что у граждан есть право сообщать о владении криптовалютой, но не обязанность. Как пишет «Коммерсант», сведения о готовящихся изменениях стали известны из распространённого в Telegram-каналам скана письма Федеральной налоговой службы (ФНС).

Если законопроект примут, то россиян смогут штрафовать, если они не включат в налоговую базу доходы от криптовалютных операций.

Как отметил член Ассоциации юристов России Михаил Успенский, «очевидно, что под основным ударом окажутся обычные граждане, которые решат поэкспериментировать с криптой, в то время как профессиональные злоумышленники с лёгкостью обойдут все ограничения, используя технические средства анонимизации».