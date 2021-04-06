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Россиян хотят заставить отчитываться о владении криптовалютой
И штрафовать, если они это не сделают
В России готовится ко второму чтению законопроект по внесению изменений в Налоговый кодекс. По нему россияне будут обязаны отчитываться перед государством, владеют ли они криптовалютой.
В действующем законе о цифровых финансовых активах прописано, что у граждан есть право сообщать о владении криптовалютой, но не обязанность. Как пишет «Коммерсант», сведения о готовящихся изменениях стали известны из распространённого в Telegram-каналам скана письма Федеральной налоговой службы (ФНС).
Если законопроект примут, то россиян смогут штрафовать, если они не включат в налоговую базу доходы от криптовалютных операций.
Как отметил член Ассоциации юристов России Михаил Успенский, «очевидно, что под основным ударом окажутся обычные граждане, которые решат поэкспериментировать с криптой, в то время как профессиональные злоумышленники с лёгкостью обойдут все ограничения, используя технические средства анонимизации».