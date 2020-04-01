Россиян на карантине обяжут вести электронный журнал о самочувствии

Как уточняет издание «Ведомости», заполнять журнал должны будут россияне, которых отправили на карантин по коронавирусной инфекции COVID-19. Они также должны будут подтверждать на портале, что находятся дома.

Помимо этого, Мишустин рассказал, что сегодня тесты на коронавирус по всей территории страны проводят 95 лабораторий Роспотребнадзора, 193 медицинские организации, а также коммерческие лаборатории. В настоящее время в России специалисты изучают почти 36 000 анализов на коронавирус.

Напомним, что вчера, 31 марта, премьер-министр поручил запустить на госуслугах сервис по заполнению данных для вернувшихся в страну из-за границы россиян. Они должны будут указать место фактического проживания, а власти будут отслеживать, находятся ли граждане дома.