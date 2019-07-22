Россиян начали наказывать тюрьмой и штрафами за цитирование украинских журналистов в соцсетях

По статье 280 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо ареста. В протоколе дела сказано, что летом 2017 года мужчина разместил на своей странице во «ВКонтакте» тексты, в которых содержались призывы к массовым беспорядкам с оружием и применением насилия по отношению к представителям власти. Цель беспорядков — свергнуть политический режим Российской Федерации. По словам следователя, публикация пропагандирует взгляды, «основанные на идеологии сепаратизма правого украинского национализма».

Сообщается, что обвиняемый — постоянный участник протестных акций. Журналист Аркадий Бабченко же уехал из России в 2017 году и живёт теперь в Украине.