Россиян начали обманывать через сервис BlaBlaCar

Как пишет издание, сначала злоумышленник просит клиента перечислить ему «аванс». Затем он говорит, что сумма пришли большая, и пытается вернуть сдачу. Для возвращения сдачи мошенник присылает клиенту ссылку для перехода на сайт, похожий на официальный. Там пользователю нужно ввести данные карты и секретный код. Жертвы, естественно, лишаются денег.

На своём сайте BlaBlaCar предупреждает, что поездки с водителями-попутчиками оплачиваются наличными деньгами и только во время поездки. Переводить деньги заранее или просить предоплату нельзя. Онлайн можно лишь купить билеты на автобусы. BlaBlaCar показывает примеры страниц, где можно покупать билеты.