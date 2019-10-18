Наука и технологии
Сегодня 21:06
Россиян начнут быстрее оповещать о радиационных и химических катастрофах
В течение часа
Правительство России постановило ускорить процесс информирования жителей страны о произошедших радиационных, химических и биологических авариях. Теперь это должны делать в течение часа после катастрофы. Постановление вступит в силу уже 29 октября.
«Информация о возможных опасностях радиационного, химического и биологического характера, а также о принимаемых мерах по их локализации представляется не позднее одного часа после обнаружения опасности», — написано в постановлении.
О катастрофах соответствующие лаборатории будут оповещать федеральные органы исполнительной власти, «Росатом» и региональные подразделения МЧС.
Информирование должно будет обеспечивать МЧС. Ведомству придётся внедрить единые стандарты обмена сведениями. В целом, процесс будет проходить по старой схеме: информация будет передаваться сначала федеральному органу исполнительной власти в МЧС России, затем органам государственной власти субъектов РФ и в территориальные органы МЧС.
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