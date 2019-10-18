Россиян начнут быстрее оповещать о радиационных и химических катастрофах

«Информация о возможных опасностях радиационного, химического и биологического характера, а также о принимаемых мерах по их локализации представляется не позднее одного часа после обнаружения опасности», — написано в постановлении.

О катастрофах соответствующие лаборатории будут оповещать федеральные органы исполнительной власти, «Росатом» и региональные подразделения МЧС.

Информирование должно будет обеспечивать МЧС. Ведомству придётся внедрить единые стандарты обмена сведениями. В целом, процесс будет проходить по старой схеме: информация будет передаваться сначала федеральному органу исполнительной власти в МЧС России, затем органам государственной власти субъектов РФ и в территориальные органы МЧС.