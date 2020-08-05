Россиян начнут распознавать по лицу даже в вагонах метро

Журналисты выяснили, что «Максимателеком» выиграл конкурс на оснащение вагонов данной системой. Сумма контракта составила 1,38 млрд рублей. Эти деньги уйдут на установку 12 304 вагонных камер, 418 серверов распознавания лиц, 398 LTE-роутеров и 1538 коммутаторов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что внедрение полноценной системы с распознаванием лиц завершится в столичном метро к 1 сентября.

Отмечается, что установка камер с распознаванием лиц в вагонах метро нужна для обеспечения безопасности. Однако эксперт назвал это слежкой, которая может использоваться для иных целей, кроме поиска преступников.