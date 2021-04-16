Россиян начнут регистрировать на «Госуслугах» при рождении

Это указано в проекте «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), который разрабатывает рабочая группа «Национальная инновационная система».

Сейчас, чтобы создать профиль на портале госуслуг, россиянину нужно сообщить свои данные, а также лично прийти в МФЦ или пройти идентификацию через банковское приложение. Издание «Ведомости» уточняет, на апрель 2021 года учётную запись на портале госуслуг имеют 77 млн россиян.

Власти хотят увеличить долю граждан, зарегистрированных на «Госуслугах», до 85%. Этому может помочь автоматическое создание учётной записи при обращении в госорганы.