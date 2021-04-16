Наука и технологии
Сегодня в 11:38
Россиян начнут регистрировать на «Госуслугах» при рождении
И вообще при любом обращении в госорганы
СМИ сообщили, что скоро учётная запись на портале госуслуг будут появляться автоматически при любом обращении граждан в госорганы, в том числе при рождении ребёнка.
Это указано в проекте «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), который разрабатывает рабочая группа «Национальная инновационная система».
Сейчас, чтобы создать профиль на портале госуслуг, россиянину нужно сообщить свои данные, а также лично прийти в МФЦ или пройти идентификацию через банковское приложение. Издание «Ведомости» уточняет, на апрель 2021 года учётную запись на портале госуслуг имеют 77 млн россиян.
Власти хотят увеличить долю граждан, зарегистрированных на «Госуслугах», до 85%. Этому может помочь автоматическое создание учётной записи при обращении в госорганы.