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Россиян начнут штрафовать за перепосты иностранных ресурсов
В частности, СМИ
Минюст предложил ввести штрафы для пользователей интернета за распространение публикаций незарегистрированных СМИ, в том числе за перепосты иностранных изданий.
Об этом пишет «Эхо Москвы», опираясь на проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
В нём предлагается ввести штрафы как за непосредственную публикацию материалов незарегистрированных в России изданий, так и за их репосты. Обычных граждан за такое могут оштрафовать на сумму от одной до полутора тысяч рублей, должностные лица — от двух до трёх тысяч, а юридические — от 20 до 30 тысяч рублей. «Интерфакс» уточняет, что к не зарегистрированным в России изданиям относятся и зарубежные.
Новый кодекс об административных правонарушениях может вступить в силу 1 января следующего года.