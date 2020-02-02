Россиян начнут штрафовать за перепосты иностранных ресурсов

Об этом пишет «Эхо Москвы», опираясь на проект нового Кодекса об административных правонарушениях.

В нём предлагается ввести штрафы как за непосредственную публикацию материалов незарегистрированных в России изданий, так и за их репосты. Обычных граждан за такое могут оштрафовать на сумму от одной до полутора тысяч рублей, должностные лица — от двух до трёх тысяч, а юридические — от 20 до 30 тысяч рублей. «Интерфакс» уточняет, что к не зарегистрированным в России изданиям относятся и зарубежные.

Новый кодекс об административных правонарушениях может вступить в силу 1 января следующего года.