Россиян обяжут получать для электросамокатов номера

Этот шаг направлен на повышение безопасности дорожного движения и ответственности в случае аварий с участием этих транспортных средств. Если поправка будет принята, владельцы СИМ должны будут зарегистрировать свои транспортные средства в течение 10 дней после покупки.

Они смогут сделать это онлайн. Также будут выдаваться номерные знаки, которые владельцы должны будут размещать на своих транспортных средствах. Те, чьи устройства не могут быть оснащены номерными знаками, не будут иметь права использовать их на дорогах общего пользования или пешеходных зонах.

Помимо поправок о регистрации транспортных средств, законодатели также предлагают ужесточить наказание для водителей незарегистрированных СИМ, включая штрафы до 5 000 рублей для повторных нарушителей, а также для тех, кто покидает место ДТП или управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.