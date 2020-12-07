Россиянин перешёл по опасной ссылке и потерял криптовалюты на 11 млн рублей

Об этой истории рассказал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его информации, москвич написал заявление в полицию, в котором сообщил, что был владельцем 6 биткоинов и 70 Ethereum, эквивалентным примерно 11,2 млн рублей.

В ноябре москвич через QR-код зашёл на сайт blockchain.com. Там он попытался зайти в свой личный кабинет. Мужчина обнаружил, что с его счёта пропала вся криптовалюта. Оказалось, что это был поддельный сайт. Мошенники сделали его похожим на настоящий, чтобы «увести» логин и пароль пользователя.