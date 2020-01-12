Россиян почти лишили возможности оформлять кредиты на технику прямо в магазинах

Об исследовании «БКС Премьер» рассказывает издание «Известия». Сообщается, что только три банка из топ-30 в 2019 году по-прежнему выдавали кредиты в магазинах. Это были Тинькофф банк, Почта Банк и Хоум Кредит банк. За последние несколько лет от такого вида займов отказались Альфа-Банк, Сбербанк и Росбанк.

Теперь в магазинах нельзя встретить представителей этих организаций, чтобы заключить кредитный договор на покупку товара. Банки вместо этого сделали упор на развитие кредитных карт. Как сообщил аналитик рейтингового агентства НКР, организации увеличивают время, в течение которого клиент может не платить проценты. Так банки «подсаживают» людей на кредитки.

Представители Хоум Кредит банка заявили, что пока не будут отказываться от менеджеров в торговых точках. Однако всё равно считают, что будущее — за электронной выдачей.