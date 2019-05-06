Россиян почти перестали сажать за репосты

В декабре 2018 в статью 282 УК РФ внесли изменения. Теперь уголовной ответственности не подлежат «деяния, совершённые однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». То есть, один репост, «возбуждающий ненависть или вражду, а также унижающий достоинство человека», не может стать причиной для уголовного расследования, только для административного. А вот повторный репост, совершённый в течение года, будет наказываться суровее: штрафом от 300 тысяч рублей или пятью годами лишения свободы

Благодаря декриминализации, число уголовных дел по 282 статье сократилось с 223 до 9 за первые три месяца 2019 года. Впрочем, глава Международной правозащитной группы «Агора» считает, что это может быть «временной передышкой».