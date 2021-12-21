Россиян предложили защитить от социальных рейтингов

С «Концепцией обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ» ознакомился «Коммерсант». В документе предлагают ввести «мораторий на формирование и использование интегральных баз данных о гражданах, создаваемых путем объединения баз персональных данных, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой». Кроме того, СПЧ предлагает запретить присвоение гражданину единого цифрового идентификатора.

В целом, документ должен защитить россиян от создания «цифрового портрета» и использования этих данных в коммерческих целях или для дискриминации.

Концепция должна пройти согласование в правительстве. Её доработают к концу года. Все соответствующие нормативные акты могут принять в феврале 2024 года.