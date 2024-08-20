Россиян предупредили о фейковом приложении Т-Банка в App Store

В App Store снова появилось мошенническое приложение, маскирующееся под «Т-Банк» (ранее известный как «Тинькофф»). Новинка называется «Т-Банк: Wishlist Tracker» и имеет похожий логотип с буквой «Т» на ярком жёлтом фоне. Приложение заявляет, что оно официальное, что вызывает подозрения у пользователей.

Сейчас приложение недоступно для скачивания, и в службе поддержки банка напоминают, что лучше всего пользоваться личным кабинетом на сайте. Кроме того, представители банка могут бесплатно приехать и установить настоящее приложение на ваш iPhone, как сообщил автоматический помощник службы поддержки. Это не первое мошенничество: в конце июля в App Store уже находили приложение под названием «Т-Банк: ProjectFlow» с такой же символикой.

Ранее в апреле также появилось фейковое приложение «Тинькофф». По информации МВД России, такие приложения не имеют отношения к банку и могут похищать личные данные пользователей. Ведомство предостерегает, что подобные приложения часто имеют поддельные положительные отзывы и могут представлять серьёзную угрозу для безопасности данных клиентов.