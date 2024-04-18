Россиян предупредили о мощнейших вспышках на Солнце

Солнечные вспышки могут случиться в ближайшее время, так как наблюдается накопление энергии в южном полушарии Солнца, которое обращено к Земле. Это сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. Он объяснил, что активность Солнца резко возросла в конце марта 2024 года, но с начала апреля количество вспышек сильно уменьшилось.

Богачёв подчеркнул, что особенно опасными могут быть 19 и 20 апреля, когда крупные активные центры Солнца будут располагаться непосредственно по линии с Землёй. Он добавил, что в эти дни вероятность сильных солнечных вспышек возрастает.