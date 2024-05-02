Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

На Солнце случились сильные вспышки в конце апреля и начале мая. Это может привести к магнитной буре на Земле 3 мая. Солнечные вспышки бывают разных классов: от A до X, где X самый сильный. При определённых условиях они могут вызвать магнитные бури на нашей планете.

Учёные из Института прикладной геофизики отметили, что 1 мая в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M9.5 в течение 41 минуты. В зависимости от их мощности, вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X, где каждый следующий класс в 10 раз мощнее предыдущего.

Ранее российские учёные зафиксировали 30 апреля три вспышки класса М и восемь вспышек класса С. Одна из них, вспышка М1.3/SF, была сопровождена выбросом корональной массы в сторону Земли, что может вызвать магнитную бурю 3 мая. Эксперты ИПГ предупреждают о возможности сильнейших вспышек класса X на Солнце 1 и 2 мая.