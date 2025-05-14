Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фейковой доставкой товаров

Россияне столкнулись с новым видом мошенничества, когда преступники звонят от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов. Они предлагают доставить на дом товары, якобы заказанные ранее, но для оформления доставки просят предоставить личные данные: СНИЛС, ИНН и иногда код из СМС. Этот способ обмана быстро набирает популярность, сообщила Дарья Верестникова, генеральный директор компании STCrypt по кибербезопасности.

После того, как жертва передаёт свои данные для доставки, ей снова звонят якобы из органов, уверяя, что её аккаунт на «Госуслугах» взломан. Преступники убеждают, что деньги на счету в опасности, и предлагают перевести их на «безопасный» счёт или отдать наличными. Даже если аккаунт не был затронут, мошенники используют фальшивые смс-сообщения с подставного номера.

Эксперты объясняют, что схема действует, потому, что у многих людей есть страх перед возможным доступом к их аккаунтам на Госуслугах, через которые можно брать кредиты и подписывать важные документы. Мошенники использует эту фобию и манипулируют людьми, обманывая их даже без реального доступа к их аккаунтам.