Россиян предупредили о подорожании техники из-за заботы властей о природе

57% представителей розничных сетей заявили, что они к исполнению инициативы не готовы. Ритейлеры считают, что в случае введения нормативов, бытовая техника подорожает на 13%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%, обувь — на 5%, товары для дома — на 4%, а одежда — на 2%.

Всё потому, что производителям придётся тратить больше денег на инфраструктуру и ежегодные платежи. В Минприроды данные расчёты комментировать отказались и отметили, что мгновенного ввода полной утилизации всё равно не случится. Нормативы будут повышать поэтапно.

Сейчас производителям приходится утилизировать от 5% до 35% объёмов продукции. Отметим, что точные сроки введения инициативы не назывались, но по «дорожной карте» правительство будет рассматривать вопрос до середины 2020 года.