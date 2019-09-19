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Россиян предупредили о подорожании техники из-за заботы властей о природе

Речь о полной утилизации товаров, предложенной Минприроды
В августе Минприроды предложило ввести в России 100-процентную переработку товаров и упаковки. Комитет по торговле «Деловой России» спросил у российских владельцев розничных сетей, готовы ли они к исполнению инициативы. Как оказалось, большинству ритейлеров эта идея не нравится. Да и, судя по предварительным подсчётам, покупателям она не понравится тоже.

57% представителей розничных сетей заявили, что они к исполнению инициативы не готовы. Ритейлеры считают, что в случае введения нормативов, бытовая техника подорожает на 13%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%, обувь — на 5%, товары для дома — на 4%, а одежда — на 2%.

Всё потому, что производителям придётся тратить больше денег на инфраструктуру и ежегодные платежи. В Минприроды данные расчёты комментировать отказались и отметили, что мгновенного ввода полной утилизации всё равно не случится. Нормативы будут повышать поэтапно.

Сейчас производителям приходится утилизировать от 5% до 35% объёмов продукции. Отметим, что точные сроки введения инициативы не назывались, но по «дорожной карте» правительство будет рассматривать вопрос до середины 2020 года.

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