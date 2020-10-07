Наука и технологии
Вчера 20:48
Россиян предупредили о повышении цен в онлайн-магазинах
На 5%
Издание «Известия» сообщило, что в России цены на товары в онлайн-магазинах могут повыситься на 5%. Всё из-за отмены сниженной комиссии за эквайринг.
О том, что есть риски роста цен председателя Центробанка России Эльвиру Набиуллину предупредил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.
По этой причине Торгово-промышленная палата просит вернуть сниженную комиссию за эквайринг, которая была равна 1% при покупках в интернете. Российские регуляторы приняли ранее данную меру, чтобы помочь представителям торговли во время пандемии. Сниженная ставка была актуальна до 30 сентября. Теперь комиссия за эквайринг составляет 3-4%.
Отмечается, что в Центральном банке готовы обсудить вопрос, но только когда ситуация в стране нормализуется.