Россиян предупредили о повышении цен в онлайн-магазинах

О том, что есть риски роста цен председателя Центробанка России Эльвиру Набиуллину предупредил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

По этой причине Торгово-промышленная палата просит вернуть сниженную комиссию за эквайринг, которая была равна 1% при покупках в интернете. Российские регуляторы приняли ранее данную меру, чтобы помочь представителям торговли во время пандемии. Сниженная ставка была актуальна до 30 сентября. Теперь комиссия за эквайринг составляет 3-4%.

Отмечается, что в Центральном банке готовы обсудить вопрос, но только когда ситуация в стране нормализуется.