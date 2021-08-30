Россиян предупредили о появлении комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила

Наука и технологии
Сегодня в 14:12
Россиян предупредили о появлении комаров-переносчиков лихорадки Западного НилаСтоит защитить себя
Роспотребнадзор заявил, что Россию могут наводнить комары-переносчики лихорадки Западного Нила. Это инфекция, которая имеет симптомы общей интоксикации. В тяжёлых случаях может закончиться поражением центральной нервной системы.
Заразиться лихорадкой Западного Нила можно через укусы крововососущих комаров во время отдыха, рыбалки, пребывания на дачных участках и т.д.
В России такая лихорадка регистрируется преимущественно на территории европейской части страны. Специалисты предупредили, что, учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году, осенью может наблюдаться высокая численность переносчиков.
Поэтому россиянам стоит:
- носить защитную одежду (предпочтительно светлую) при посещении лесопарковых зон, зон отдыха на берегу водоёмов;
- пользоваться репеллентами;
- защищать жилища от комаров;
- не допускать скопления воды в контейнерах и проведение чистки сточных канав на территориях личных участков.