Россиян предупредили о появлении комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила

Заразиться лихорадкой Западного Нила можно через укусы крововососущих комаров во время отдыха, рыбалки, пребывания на дачных участках и т.д.

В России такая лихорадка регистрируется преимущественно на территории европейской части страны. Специалисты предупредили, что, учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году, осенью может наблюдаться высокая численность переносчиков.

Поэтому россиянам стоит: