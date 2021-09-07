Россиян предупредили о риске нехватки холодильников и кондиционеров

Как объясняют СМИ, Росприроднадзор перестал выдавать разрешения на импорт хладагентов. Из-за этого их стоимость выросла в 3-4 раза. Кроме того, дистрибьюторам придётся возвращать часть заказанной техники.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники уже написала письмо в Минэкономразвития. Там говорится, что с июля 2021 года импортёры не могут ввозить в страну кондиционеры и холодильники.

Дело в том, что с весны 2021 года компании, которые ввозят на территорию Евразийского экономического союза гидрофторуглероды для хладагента, обязаны оформлять лицензии. Однако летом импортёры стали получать отказы Росприроднадзора в выдаче этих лицензий. Компании не смогут ввозить свою продукцию до начала 2022 года.

В Минприроды сказали, что прорабатывают вопрос.