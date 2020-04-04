Россиян предупредили о возможном дефиците бытовой техники и электроники

Об этом сообщает РБК. По информации издания, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросила правительство разрешить её членам работать во время распространения COVID-19. В эту ассоциацию входят производители техники (Apple, Samsung и др.), разработчики программного обеспечения (IBM, Intel и др.), дистрибьютор техники «Марвел Дистрибуция» и ретейлеры («Эльдорадо», DNS и др.).

В РАТЭК хотят, чтобы власти предусмотрели возможность функционирования участникам всей цепочки поставок. Стоит отметить, что в России уже приостановлены многие заводы, на которых производится электроника и бытовая техника.

Источник РБК в одном из ретейлеров рассказал, что в случае прекращения поставок запасов товаров хватит на три-четыре недели.