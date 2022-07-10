Россиян предупредили о вреде арбузов

Прудникова отметила азот, пестициды и нитраты в качестве веществ, которые могут навредить вашему организму при их попадании внутрь. По ее словам, они преобразуются в организме в нитритные соединения, которые способствуют накоплению тяжелых металлов в печени и почках.

Помимо всего прочего арбузы сами по себе содержат высокие дозы калия, и превышение уровня этого минерала в организме может плохо повлиять на работу сердца и привести к нарушениям сердечного ритма. Как и в случае с любыми продуктами, главное знать меру.

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