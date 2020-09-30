Россиян предупредили об опасности анонимных SIM-карт

Такие SIM-карты чаще всего раздают у входов в метро, на вокзалах или на площадях. И делать это могут вовсе не сотрудники мобильного оператора.

По российскому законодательству, SIM-карта должна быть зарегистрирована на конкретное лицо. А вот такие «анонимные» карты, как правило, оформлены на самого раздатчика карт, случайного человека из утёкшей базы данных или конкретного абонента.

Такую симку нельзя будет восстановить в случае утери. Также настоящие владельцы номера могут заблокировать его через некоторое время. Если покупатель уже успеет привязать к номеру счёт в банке, то может потерять деньги. Получить доступ к ним кто угодно сможет, восстановив номер на перевыпущенную SIM-карту.