Россиян призвали отказаться от оператора Yota из-за его сотрудничества с ФСБ

Публикацию уже репостнул основатель ФБК Алексей Навальный. Речь идёт о задержании Руслана Шаведдинова, которое представители фонда назвали похищением. Стало известно, что молодого человека в итоге забрали в армию.

Автор Telegram-канала пишет, что компания Yota выключила сотовую связь Шаведдинову перед тем, как сотрудники ФСБ «начали выпиливать ему дверь». Впрочем, в посте написано, что, скорее всего, почти любой оператор выполнил бы схожее требование ФСБ, которое называется незаконным.

Автор поста призывает читателей заставить Yota публично ответить за действия, публикуя в соцсетях сообщения о помощи оператора связи в «похищении человека». Абонентам компании предложили написать аналогичный вопрос в поддержку. Кроме того, автор канала считает, что в крайнем случае пользователи должны «уйти к другому оператору».