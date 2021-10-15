Россиян с лишним весом захотели отпускать с работы раньше

Очевидно, что власти должны обратить внимание на нарастающую проблему лишнего веса россиян <...> В данной связи прошу рассмотреть идею о внедрении ряда мероприятий по приведению населения в более атлетичную форму. К примеру, сотрудники предприятий и учреждений, страдающие ожирением, имеющие желание сбросить лишний вес и привести здоровье в порядок, могли бы получить один–два дополнительных часа в неделю (за счет рабочего времени) для занятий спортом.