Россиян с лишним весом захотели отпускать с работы раньше

Россиян с лишним весом захотели отпускать с работы раньшеИнтересно, что об этом скажут работодатели?
Автором послания выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, сообщает Вечерняя Москва. В нём он заявил о необходимости освобождать таких людей от работы на один-два часа в неделю раньше, чтобы они могли уделить время занятиям спортом.
Очевидно, что власти должны обратить внимание на нарастающую проблему лишнего веса россиян <...> В данной связи прошу рассмотреть идею о внедрении ряда мероприятий по приведению населения в более атлетичную форму. К примеру, сотрудники предприятий и учреждений, страдающие ожирением, имеющие желание сбросить лишний вес и привести здоровье в порядок, могли бы получить один–два дополнительных часа в неделю (за счет рабочего времени) для занятий спортом.
При этом Петром признал, что его идеи потребуют определённых затрат от работодателей. Но, как считает чиновник, всё это «окупится путём последующего оздоровления коллектива и, как следствие, ростом продуктивности труда».