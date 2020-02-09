Россиян задержали при попытке скрыться от уличной системы распознавания лиц

Сообщается, что задержанные были участниками проекта «Следуй». Его запустили в начале февраля, и он направлен против городской системы распознавания лиц. Участники проекта наносят на лица грим и проверяют, как на это реагируют камеры. Суть акции — предложить москвичам, страдающим дата-фобией (боязни попадания в базы данных), способ уйти от идентификации.

Четырёх активистов задержали на основании проведения несогласованного массового мероприятия при попытке скрыться от уличной системы распознавания лиц. Их доставили в ОВД по Китай-городу. Через несколько часов всех задержанных отпустили, составив на них протоколы о нарушении правил проведения собраний.