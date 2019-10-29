Российских хакеров заподозрили в атаках на антидопинговые организации

По данным Microsoft, атаки начались 16 сентября, незадолго до заявлений Всемирного антидопингового агентства (WADA) о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует международному антидопинговому кодексу. Дело в том, что в переданных российским агентством допинг-пробах нашлись несоответствия.

Microsoft сообщала, что хакеры использовали фишинг, вредоносные программы и метод распыления паролей. Некоторые атаки были успешными. Компания не преминула отметить, что нападения происходят в преддверии Олимпиады 2020 года в Токио. Если подозрения WADA подтвердятся, то российские спортсмены могут быть даже отстранены от соревнований.