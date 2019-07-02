Ferra

Россиян заставят сканировать лицо в банкомате ради получения денег

Банки уже закупили оборудование
«Сбербанк» и «Тинькофф банк» уже закупили более 10 тысяч банкоматов, поддерживающих технологию распознавания лица. Такие устройства в перспективе выгодны для банков, ведь они позволят им уменьшить траты на выпуск физических банковских карт.

Все биометрические банкоматы внедрят до конца 2019 года. По крайней мере, в тестовом режиме. Для банков оборудование создавала компания VisionLabs. Как объяснил её глава, технология распознавания лица сделает ненужным использование физической карты. Совершать операции по счёту люди смогут, просто подойдя к банкомату.

Для банков это выгодно тем, что сократятся расходы на выпуск карт. Кроме того, уменьшится время, необходимое для совершения операции. По словам экспертов, такой способ доступа к счёту безопаснее традиционного. Впрочем россияне пока относятся к нему с недоверием.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...