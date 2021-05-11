Россиянам будет проще вернуть похищенные в интернете деньги

Об этом заявил заместитель руководителя департамента информбезопасности центробанка Артём Сычев. Он утверждает, что Банк России сейчас прорабатывает законопроект, который позволит увеличить долю возврата похищенных преступниками средств. Например, появится автоматическая блокировка подозрительной суммы на счёте предполагаемого мошенника.

Центробанк задумался об этом потому, что мошенничества со счетами россиян растут. Вернуть же удаётся лишь 11,3% от похищенных денег. Чаще всего мошенники используют социальную инженерию, и жертвы сами сообщают преступникам необходимые данные.

Также Сычёв рассказал, что важную роль играет время блокировки подозрительных счетов. В 50% случаев злоумышленники снимают похищенные деньги в течение часа после перевода.