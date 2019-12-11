Ferra

Россиянам дали советы по безопасной покупке подарков в интернете

И по продаже тоже
Близится Новый год, и многие люди начинают выбирать подарки. В Роскачестве сообщили, что масштабы онлайн-покупок в этот период растут, и поспешили дать советы, как не нарваться на мошенников, приобретая что-то в интернете.

Речь идёт о сделках с физлицами. Как сообщил представитель «Лаборатории Касперского», в предновогодний период процентная доля фишинговых атак становится больше, чем в любое другое время года.

Эксперты рекомендуют использовать защитное решение для распознавания фишинговых сайтов и ссылок, а также завести отдельную карту для онлайн-покупок с ограниченным лимитом.

Но этим советы не ограничиваются. Вот, что рекомендуют специалисты Роскачества покупателям:

  • нужно внимательно изучать профиль продавца в интернете;
  • не стоит соглашаться на предоплату;
  • не надо переходить по подозрительным ссылкам;
  • нужно проверять товар перед покупкой;
  • при покупке дорогих вещей, стоит договариваться о личной встрече;
  • не «вестись» на слишком низкие цены.

А вот что продавцам:

  • не сообщать избыточные данные банковской карты и коды из SMS;
  • не надо переходить по подозрительным ссылкам;
  • нельзя привязывать чужие номера к свои картам;
  • не стоит отдавать товар «курьерам», если безналичная оплата не прошла.