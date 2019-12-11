Россиянам дали советы по безопасной покупке подарков в интернете

Речь идёт о сделках с физлицами. Как сообщил представитель «Лаборатории Касперского», в предновогодний период процентная доля фишинговых атак становится больше, чем в любое другое время года.

Эксперты рекомендуют использовать защитное решение для распознавания фишинговых сайтов и ссылок, а также завести отдельную карту для онлайн-покупок с ограниченным лимитом.

Но этим советы не ограничиваются. Вот, что рекомендуют специалисты Роскачества покупателям:

нужно внимательно изучать профиль продавца в интернете;

не стоит соглашаться на предоплату;

не надо переходить по подозрительным ссылкам;

нужно проверять товар перед покупкой;

при покупке дорогих вещей, стоит договариваться о личной встрече;

не «вестись» на слишком низкие цены.

А вот что продавцам: