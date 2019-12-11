Наука и технологии
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Россиянам дали советы по безопасной покупке подарков в интернете
И по продаже тоже
Близится Новый год, и многие люди начинают выбирать подарки. В Роскачестве сообщили, что масштабы онлайн-покупок в этот период растут, и поспешили дать советы, как не нарваться на мошенников, приобретая что-то в интернете.
Речь идёт о сделках с физлицами. Как сообщил представитель «Лаборатории Касперского», в предновогодний период процентная доля фишинговых атак становится больше, чем в любое другое время года.
Эксперты рекомендуют использовать защитное решение для распознавания фишинговых сайтов и ссылок, а также завести отдельную карту для онлайн-покупок с ограниченным лимитом.
Но этим советы не ограничиваются. Вот, что рекомендуют специалисты Роскачества покупателям:
- нужно внимательно изучать профиль продавца в интернете;
- не стоит соглашаться на предоплату;
- не надо переходить по подозрительным ссылкам;
- нужно проверять товар перед покупкой;
- при покупке дорогих вещей, стоит договариваться о личной встрече;
- не «вестись» на слишком низкие цены.
А вот что продавцам:
- не сообщать избыточные данные банковской карты и коды из SMS;
- не надо переходить по подозрительным ссылкам;
- нельзя привязывать чужие номера к свои картам;
- не стоит отдавать товар «курьерам», если безналичная оплата не прошла.