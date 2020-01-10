Россиянам дали советы по безопасному использованию телефона

Эксперты Роспотребнадзора пишут, что разговор по мобильному телефону не должен длиться более двух минут. Совершать следующий звонок же можно спустя 15 минут после завершения предыдущего. Сообщается, что писать сообщения безопаснее, чем держать устройство возле уха.

Кстати, держать аппарат стоит на расстоянии от уха, поскольку затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату расстояния. Такая мера позволит снизить мощность воздействия излучения на мозг.

Эксперты посоветовали снимать очки с металлической оправой при разговоре по телефону. Дело в том, что данный материал может увеличить интенсивность электромагнитного поля, воздействующего на пользователя.

Также Роспотребнадзор не рекомендует класть устройства рядом с собой во время сна и постоянно держать телефон при себе, например, в кармане брюк.