Россиянам дали советы по безопасным покупкам в интернете

С экспертом беседовало издание «Известия». Первая рекомендация — выбирать только знакомые или популярные интернет-магазины. Если сайт неизвестен, то стоит тщательно изучить отзывы о нём. При этом нужно с подозрением относиться к тем онлайн-магазинам, у которых большинство отзывов однотипные или положительные. В целом, лучше стараться выбирать вариант оплатить покупку после её получения.

Вторая рекомендация — завести отдельную банковскую карту для покупок в интернете. На неё следует установить ограничение по тратам, а лучше всегда пополнять её с основного счёта на сумму покупки. Эксперт посоветовал при возможности оплачивать товары через Apple Pay или Google Pay.