Россиянам дали советы по правильной продаже б/у смартфонов

Именно эти смартфоны проще всего продать за хорошие деньги. Перед осуществлением сделки авторы текста посоветовали создать «резервную копию» устройства.

В целом рекомендации можно назвать универсальными. Журналисты отметили, что в объявлении о продаже смартфона следует указать всю информацию об устройстве. Стоит написать, какой объём памяти у телефона, время автономной работы аппарата, срок его использования с момента покупки. Необходимо честно рассказать обо всех «царапинках и сколах», о комплектации.

Все повреждения корпуса лучше сфотографировать и приложить снимки к объявлению. На фото стоит запечатлеть и всю комплектацию. Также неплохо сфотографировать устройство со включённым экраном. А вот публиковать снимки, на которых зафиксированы серийный номер и IMEI, не нужно.

Авторы материала отметили, что чехлы и разные аксессуары цену смартфону не набивают. Кстати, прежде чем назначать цену, журналисты рекомендуют провести некое маркетинговое исследование вторичного рынка, узнав самые дорогие и самые дешёвые продаваемые устройства, соответствующие создаваемому объявлению.