Россиянам могут начать сканировать лица и снимать отпечатки пальцев для допуска на выборы

Об этом рассказал гендиректор концерна «Автоматика», входящего в состав госкорпорации «Ростех». «Автоматика» является единым подрядчиком Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на оборудование цифровых участков. Именно эта компания разработала терминалы для голосования, которые уже использовались сегодня на выборах в Москве.

«Автоматика» хочет усовершенствовать оснащение цифровых участков. Поэтому они планируют добавить устройства для идентификации личности избирателя. Однако ничего конкретного об этом гендиректор не сказал.

Он также уточнил, что в будущем может появиться централизованная электронная база избирателей, функционирующая в режиме реального времени.

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