Россиянам могут разрешить передавать телефонные номера по наследству

Как пишет «Российская газета», законопроект внесли депутаты от «Справедливой России». Они пояснили, что сейчас номера мобильных телефонов абонентам не принадлежат. Если гражданин, например, ведёт канал в соцсети или онлайн-бизнес, то потеря абонентского номера может вызвать у него финансовые убытки.

Чтобы избежать таких ситуаций, депутаты предлагают ввести дополнительную услугу — передачу номера в собственность. Пользователь сможет распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе. Надо лишь уведомить оператора мобильной связи. Дополнительную услугу можно будет и отключать.