Россиянам начали блокировать аккаунты на криптовалютных биржах

О том, что прекращают работу сервиса для российских граждан, объявила площадка BTC-Alpha. KUNA отключила торговлю рублевыми парами и закрыла ввод и вывод российской валюты. Площадка CEX IO приостановила регистрацию для новых пользователей из РФ, Белоруссии и Украины. Последняя также заявила, что если у пользователя есть какие-то активные заказы в рублях, они будут автоматически отменены. При этом площадка обещает пересмотреть меры, когда «кризис утихнет».

В BTC-Alpha тоже сказали об отмене мер в случае, если ситуация на Украине стабилизируется. Пока площадка недоступна. Отображается такое сообщение: «доступ из России в настоящее время ограничен» или вовсе «Error 1020».