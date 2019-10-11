Россиянам начали рассылать письма с вирусом от имени государственных служб

Об этом журналистам рассказали представители департамента. По данным специалистов, пользователям приходят письма с темой «Ваши компенсационные выплаты заканчиваются 14.10.2019. Информация в приложенном файле». В качестве отправителя указан no-reply@md.mos.ru. Вредоносная программа содержится в прикреплённом к письму файле.

В департаменте узнали, что письма высылаются с сервера, зарегистрированного за рубежом. Мошенники просто подделывают адрес отправителя. Специалисты советуют удалить письмо, если оно было получено, и ни в коем случае не открывать вложенный файл. Проблема касается только москвичей. О случаях в других регионах пока никто не сообщал.