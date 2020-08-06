Наука и технологии
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Россиянам начнут подбирать работу с помощью искусственного интеллекта
На внедрение ИИ потратят почти 150 млн рублей
Благодаря новому проекту Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) россиянам начнут подбирать работу с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Ведомство уже начало сбор необходимых данных для этого.
ИИ хотят подключить к базе вакансий «Работа в России» и создать рекомендательный сервис. Роструд уже направил информацию в Минкомсвязь. Внедрение сервиса оценили в 147,5 млн рублей.
Искусственный интеллект будет помогать соискателям находить подходящие вакансии, а работодателям — подбирать нужные резюме. Сейчас на портале «Работа в России», который был создан в 2009 году, собрано почти 3 млн резюме и 460 тысяч вакансий. Чтобы использовать ресурс, нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг.
Эксперты считают, что пока для реализации проекта у Роструда недостаточно данных. Руководитель направления анализа данных компании HeadHunter заявил, что для адекватности рекомендаций нужен большой массив данных с информацией о поведении пользователей.