Россиянам начнут подбирать работу с помощью искусственного интеллекта

ИИ хотят подключить к базе вакансий «Работа в России» и создать рекомендательный сервис. Роструд уже направил информацию в Минкомсвязь. Внедрение сервиса оценили в 147,5 млн рублей.

Искусственный интеллект будет помогать соискателям находить подходящие вакансии, а работодателям — подбирать нужные резюме. Сейчас на портале «Работа в России», который был создан в 2009 году, собрано почти 3 млн резюме и 460 тысяч вакансий. Чтобы использовать ресурс, нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Эксперты считают, что пока для реализации проекта у Роструда недостаточно данных. Руководитель направления анализа данных компании HeadHunter заявил, что для адекватности рекомендаций нужен большой массив данных с информацией о поведении пользователей.