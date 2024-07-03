Россиянам назвали дату, когда Земля будет максимально удалена от Солнца

Опубликовано 03 июля 2024, 21:45
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Россиянам назвали дату, когда Земля будет максимально удалена от Солнца5 июля Солнце будет визуально иметь наименьший размер
Астроном рассказала, когда Земля будет находиться в самой удалённой точке относительно Солнца
В пятницу, 5 июля, в 08:06 по московскому времени Земля будет находиться на своей самой удалённой от Солнца точке орбиты — на расстоянии 52 094 000 километров. Об этом сообщила астроном Людмила Кошман из Московского планетария. Она объяснила, что наша планета движется по орбите, которая имеет форму эллипса.
В этот день Солнце будет иметь самый маленький видимый диаметр с Земли. Однако это изменение происходит плавно в течение полугода и не будет заметным для обычного наблюдателя, как отметила Кошман.
Эксперт добавила, что это астрономическое событие не оказывает никакого влияния на погодные или геомагнитные условия на Земле.