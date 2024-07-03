Россиянам назвали дату, когда Земля будет максимально удалена от Солнца

В пятницу, 5 июля, в 08:06 по московскому времени Земля будет находиться на своей самой удалённой от Солнца точке орбиты — на расстоянии 52 094 000 километров. Об этом сообщила астроном Людмила Кошман из Московского планетария. Она объяснила, что наша планета движется по орбите, которая имеет форму эллипса.

В этот день Солнце будет иметь самый маленький видимый диаметр с Земли. Однако это изменение происходит плавно в течение полугода и не будет заметным для обычного наблюдателя, как отметила Кошман.

Эксперт добавила, что это астрономическое событие не оказывает никакого влияния на погодные или геомагнитные условия на Земле.