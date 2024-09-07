Россиянам назвали главные космические события осени 2024 года

Осень 2024 года обещает зрелищные события на звёздном небосводе, согласно астрономам из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). В первую очередь, 8 сентября Сатурн будет виден невооружённым глазом, так как планета достигнет точки «противостояния», когда максимально приближается к Земле. Его яркость в этот день составит +0,58, что в два раза ярче обычного. Для наблюдения нужно смотреть на юг или юго-восток, где Сатурн будет выделяться золотистым цветом.

Далее, 18 сентября, произойдёт частичное лунное затмение, которое можно будет наблюдать с европейской части России и большинства стран Азии. Тень Земли закроет лунный диск на 3,5%, так что явление будет довольно слабым и малозаметным. Следующий важный астрономический момент наступит 22 сентября — день осеннего равноденствия, когда световой день начнёт резко сокращаться. По словам астронома Евгения Бурмистрова, после равноденствия Солнце будет восходить южнее востока и заходить южнее запада, а продолжительность дня в Москве сократится с 12 до 7 часов к зимнему солнцестоянию.

В начале октября комета C/2023 A3 достигнет пика своей яркости. Открытая в январе 2023 года, она приблизится к Земле на расстояние 70,6 миллионов километров к 12 октября. А 17 октября зрители смогут увидеть суперлуние, когда Луна будет на 7,9% больше и на 15,7% ярче обычного полнолуния, приближаясь к Земле как никогда в этом году.