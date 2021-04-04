Россиянам назвали способ удалить свои данные из Google

С экспертом беседовала «Российская газета». Он рассказал, что пользователь может обратиться в Google через специальную форму и попросить удалить информацию о себе. Можно, например, убрать из сети данные о личности, адреса или откровенные фото. Информация будет удалена из Google Поиска, но контент останется на самом сайте. Тогда следует связаться с его веб-мастером. Если он будет отказываться удалить данные, то можно обратиться в суд.

По закону россияне имеют право удалить о себе: