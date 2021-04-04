Наука и технологии
Сегодня в 18:04
Россиянам назвали способ удалить свои данные из Google
Но сначала нужно свериться с законодательством РФ
Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал, как удалить информацию о себе из поисковой системы Google. Этот способ легальный.
С экспертом беседовала «Российская газета». Он рассказал, что пользователь может обратиться в Google через специальную форму и попросить удалить информацию о себе. Можно, например, убрать из сети данные о личности, адреса или откровенные фото. Информация будет удалена из Google Поиска, но контент останется на самом сайте. Тогда следует связаться с его веб-мастером. Если он будет отказываться удалить данные, то можно обратиться в суд.
По закону россияне имеют право удалить о себе:
- информацию, распространяемую с нарушением законодательства РФ (например, оскорбления);
- недостоверную информацию;
- неактуальную информацию;
- информацию, которая утратила значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя.