Россиянам назвали три способа спасти свою жизнь при стрельбе в школе

Если возможность выйти из здания есть, то необходимо как можно быстрее выбраться - выбежать - из него. И уйти при этом как можно дальше от школы. При передвижении необходимо следить, чтобы между вами и стрелком находились большие предметы, здания. Если рядом кто-то находится, то нужно призывать их убегать вместе. Когда окажетесь вне опасной зоны, сообщите окружающим о стрельбе и наберите 112.

В том случае, если нельзя покинуть здание, придётся спрятаться. Место нужно искать быстро и спокойно. По возможности - выключите свет, заприте двери на ключ и отключите вибрацию и звук на телефоне. Если безопасного помещения нет, спрячьтесь за крупными предметами. Полезными окажутся баррикады из бытовой техники или закрытые железные двери.

Наконец, в самом крайнем случае (если невозможно сбежать или спрятаться) вы можете объединиться с окружающими вас людьми, вооружиться подручными предметами и сопротивляться в ответ на действия стрелка. Атакуйте обязательно вблизи, а не издалека. Старайтесь не попадаться на глаза преступнику. Если удалось разоружить нападающего на вас человека, не берите в руки оружие, иначе полиция может подумать, что вы представляете угрозу.