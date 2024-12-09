Россиянам не дали доступ к новому режиму игры Fortnite

Epic Games объявила о скором выходе нового режима для Fortnite под названием «Линия огня», который станет доступен в раннем доступе с 11 декабря. Это соревновательный режим с видом от первого лица, где команды по пять игроков, будут сражаться в обычных и рейтинговых матчах. Информация появилась на официальном сайте компании, где разработчики отметили, что режим станет новым этапом для игроков, ищущих тактические вызовы.

На старте «Линия огня» предложит карту «Скайлайн 10» с базовым набором оружия и ограниченными предметами. Игроки смогут участвовать в тестировании и делиться отзывами, которые разработчики обещают учитывать при создании новых карт, оружия и других улучшений. Epic Games подчеркнула, что обновления будут выходить регулярно, чтобы сделать режим более разнообразным и интересным.

Основная цель режима — борьба между атакующими и обороняющимися. Первые должны активировать устройство «Точка разлома» на одной из двух точек, а вторые — не допустить этого. Раунды заканчиваются после активации или предотвращения активации устройства, а матч выигрывает команда, первая, одержавшая победу в семи раундах. Однако на этапе раннего доступа режим будет недоступен для игроков из России и Южной Кореи. Epic Games заверила, что работает над тем, чтобы снять эти ограничения в будущем.