Россиянам объяснили, можно ли есть мороженое при простуде

Как рассказала врач-инфекционист из университетской клиники профилактики и лечения инфекционных заболеваний H-CLINIC, мороженое при больном горле и кашле не противопоказано.

«Оно (прим. мороженое) довольно питательное, а прохлада облегчит боль (небольшая и неспешно съеденная порция не усилит воспаление)», — отметила эксперт.

Также в статье Роскачества упоминается мёд, который может быть полезен для облегчения состояния при простуде. Сообщается, что при нагревании выше 40 градусов продукт теряет полезные свойства.

Стоит отметить, что приверженцы доказательной медицины скептически относятся к народным средствам борьбы с простудой. По их мнению, облегчить течение заболевания могут только жаропонижающие, средства от боли в горле и насморка. А вот все народные средства помогут лишь улучшить субъективное самочувствие, как и любое плацебо.