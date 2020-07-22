Россиянам объяснили, можно ли убрать мат из соцсетей

Как заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, интернет — это общественное место, а за мат в общественном месте уже предусмотрена административная ответственность. В целом, мат в интернете относится к статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Однако эксперт считает, что полностью избавиться от нецензурной брани в сети невозможно. Это технически невыполнимо, ведь люди матерятся и в прямых эфирах, и в видеороликах. Кроме того, установить местоположение автора слишком сложно.

Директор по digital & SMM агентства PR Partner напомнил, что пользователи сами могут сообщать об оскорбительном контенте в соцсетях. Например, на YouTube и Facebook модерировать брань в роликах было бы можно с помощью тех же инструментов, что используются для поиска нелегальной музыки.